Strage a Crans-Montana identificati tutti gli italiani Un volo di Stato rimpatrierà i ragazzi | l' arrivo in Italia alle 11.30

Nella tragedia di Crans-Montana sono stati identificati tutti i cittadini italiani coinvolti. Un volo di Stato li rimpatrierà in Italia, con arrivo previsto a Linate alle 11.30. Tra i rientrati figura anche Emanuele Galeppini, originario di Genova. La procura di Roma si prepara ad avviare un’indagine parallela per approfondire le dinamiche dell’incidente.

Rientro a Linate: tra loro il genovese Emanuele Galeppini. La Procura di Roma pronta ad aprire un’indagine parallela. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Strage a Crans-Montana, identificati tutti gli italiani. Un volo di Stato rimpatrierà i ragazzi: l'arrivo in Italia alle 11.30 Leggi anche: Strage a Crans-Montana, identificati tutti gli italiani.Un volo di Stato rimpatrierà i ragazzi Leggi anche: Svizzera, strage a Crans Montana: identificati fra le vittime tre ragazzi italiani Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Incendio Crans-Montana, identificate tutte le 40 vittime. Pm: «Non ci sono i termini per arrestare i gestori»; Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Strage di Crans Montana, Tajani: Dispersi italiani potrebbero essere fra i feriti non identificati. Strage Crans-Montana: i sei giovani italiani che hanno perso la vita - Il sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, il sedicenne milanese Achille Barosi, il diciassettenne genovese Emanuele Galeppini e la sedicenne milanese Chiara Costanzo la quindicenne italosvizzera Sofia ... rainews.it

Strage di Crans-Montana: identificate le sei vittime italiane/ Chi erano: avevano tra i 15 e i 16 anni - Montana, identificate sei vittime italiane: chi erano i sei giovani, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni ... ilsussidiario.net

Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: "Le sei vittime identificate saranno portate in Italia" - Oggi il rimpatrio delle salme Terminata ieri l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le sei giovanissime vittime ... msn.com

Ultim'ora - Strage di Capodanno a Crans-Montana Emerge che la società aveva licenza da bar - facebook.com facebook

Le autorità svizzere hanno identificato altre 16 vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana portando a 24 il numero totale di quelle di cui è stata accertata l'identità. Lo riferisce la polizia svizzera. Ansa x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.