Strage a Crans-Montana identificati tutti gli italianiUn volo di Stato rimpatrierà i ragazzi

Da ilsecoloxix.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito della tragedia a Crans-Montana, sono stati identificati tutti gli italiani coinvolti. Un volo di Stato riporterà a casa i giovani italiani, tra cui il genovese Emanuele Galeppini. La Procura di Roma si prepara ad avviare un’indagine parallela per fare luce sull’accaduto e chiarire le responsabilità.

Rientro a Linate: tra loro il genovese Emanuele Galeppini. La Procura di Roma pronta ad aprire un’indagine parallela. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

strage a crans montana identificati tutti gli italianiun volo di stato rimpatrier224 i ragazzi

© Ilsecoloxix.it - Strage a Crans-Montana, identificati tutti gli italiani.Un volo di Stato rimpatrierà i ragazzi

Leggi anche: Svizzera, strage a Crans Montana: identificati fra le vittime tre ragazzi italiani

Leggi anche: Achille, Giovanni, Emanuele, Chiara, Sofia e Riccardo (gli ultimi tre identificati oggi): i morti italiani della strage di Crans Montana

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Incendio Crans-Montana, identificate tutte le 40 vittime. Pm: «Non ci sono i termini per arrestare i gestori»; Strage Crans-Montana, Tajani: «Accertate sei vittime italiane». Sofia e Riccardo si aggiungono a Giovanni, Achille, Chiara ed Emanuele; Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane; Crans Montana: tutte le vittime identificate.

strage crans montana identificatiStrage Crans-Montana: i sei giovani italiani che hanno perso la vita - Il sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, il sedicenne milanese Achille Barosi, il diciassettenne genovese Emanuele Galeppini e la sedicenne milanese Chiara Costanzo la quindicenne italosvizzera Sofia ... rainews.it

strage crans montana identificatiStrage di Crans-Montana: identificate le sei vittime italiane/ Chi erano: avevano tra i 15 e i 16 anni - Montana, identificate sei vittime italiane: chi erano i sei giovani, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni ... ilsussidiario.net

strage crans montana identificatiStrage di Crans-Montana, l'ambasciatore: "Le sei vittime identificate saranno portate in Italia" - Oggi il rimpatrio delle salme Terminata ieri l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le sei giovanissime vittime ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.