Strage a Crans-Montana identificati tutti gli italianiUn volo di Stato rimpatrierà i ragazzi
A seguito della tragedia a Crans-Montana, sono stati identificati tutti gli italiani coinvolti. Un volo di Stato riporterà a casa i giovani italiani, tra cui il genovese Emanuele Galeppini. La Procura di Roma si prepara ad avviare un’indagine parallela per fare luce sull’accaduto e chiarire le responsabilità.
Rientro a Linate: tra loro il genovese Emanuele Galeppini. La Procura di Roma pronta ad aprire un’indagine parallela. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Svizzera, strage a Crans Montana: identificati fra le vittime tre ragazzi italiani
Leggi anche: Achille, Giovanni, Emanuele, Chiara, Sofia e Riccardo (gli ultimi tre identificati oggi): i morti italiani della strage di Crans Montana
Incendio Crans-Montana, identificate tutte le 40 vittime. Pm: «Non ci sono i termini per arrestare i gestori»; Strage Crans-Montana, Tajani: «Accertate sei vittime italiane». Sofia e Riccardo si aggiungono a Giovanni, Achille, Chiara ed Emanuele; Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane; Crans Montana: tutte le vittime identificate.
Strage Crans-Montana: i sei giovani italiani che hanno perso la vita - Il sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, il sedicenne milanese Achille Barosi, il diciassettenne genovese Emanuele Galeppini e la sedicenne milanese Chiara Costanzo la quindicenne italosvizzera Sofia ... rainews.it
Strage di Crans-Montana: identificate le sei vittime italiane/ Chi erano: avevano tra i 15 e i 16 anni - Montana, identificate sei vittime italiane: chi erano i sei giovani, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni ... ilsussidiario.net
Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: "Le sei vittime identificate saranno portate in Italia" - Oggi il rimpatrio delle salme Terminata ieri l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le sei giovanissime vittime ... msn.com
Ultim'ora - Strage di Capodanno a Crans-Montana Emerge che la società aveva licenza da bar - facebook.com facebook
Le autorità svizzere hanno identificato altre 16 vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana portando a 24 il numero totale di quelle di cui è stata accertata l'identità. Lo riferisce la polizia svizzera. Ansa x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.