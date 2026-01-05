Strage a Crans-Montana identificati tutti gli italianiUn volo di Stato rimpatrierà i ragazzi

A seguito della tragedia a Crans-Montana, sono stati identificati tutti gli italiani coinvolti. Un volo di Stato riporterà a casa i giovani italiani, tra cui il genovese Emanuele Galeppini. La Procura di Roma si prepara ad avviare un’indagine parallela per fare luce sull’accaduto e chiarire le responsabilità.

Strage di Crans-Montana: identificate le sei vittime italiane/ Chi erano: avevano tra i 15 e i 16 anni - Montana, identificate sei vittime italiane: chi erano i sei giovani, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni ... ilsussidiario.net

Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: "Le sei vittime identificate saranno portate in Italia" - Oggi il rimpatrio delle salme Terminata ieri l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le sei giovanissime vittime ... msn.com

Ultim'ora - Strage di Capodanno a Crans-Montana Emerge che la società aveva licenza da bar - facebook.com facebook

Le autorità svizzere hanno identificato altre 16 vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana portando a 24 il numero totale di quelle di cui è stata accertata l'identità. Lo riferisce la polizia svizzera. Ansa x.com

