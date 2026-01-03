Svizzera strage a Crans Montana | identificati fra le vittime tre ragazzi italiani
Nella località di Crans Montana, in Svizzera, si è verificata una tragedia che ha causato la morte di 40 persone, tra cui tre giovani italiani. La comunità locale ha organizzato una veglia in loro memoria, riunendo circa cento persone al Tempio protestante. Questo evento ha suscitato grande cordoglio e attenzione internazionale, sottolineando l’importanza di approfondire le cause e le conseguenze di questa drammatica perdita.
In serata si è tenuta una veglia in memoria delle 40 vittime. Circa un centinaio di persone della cittadina di sono riunite al Tempio protestante
