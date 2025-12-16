Spread Btp-Bund stabile a 68 punti buone notizie per chi vuole investire
L'apertura dei mercati finanziari del 16 dicembre 2025 evidenzia una fase di stabilità nello spread tra Btp e Bund, che si mantiene a 68 punti. Questa situazione rappresenta un segnale positivo per gli investitori, offrendo opportunità di valutare le proprie strategie in un contesto di relativa tranquillità sui mercati obbligazionari europei.
L’apertura dei mercati finanziari del 16 dicembre 2025 conferma una fase di stabilità per lo spread tra Btp e Bund. In avvio di seduta il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark italiano e il titolo di Stato tedesco di pari durata è indicato a 68 punti base. Un valore che consolida la permanenza dello spread sotto la soglia psicologica dei 70 punti, area che da settimane rappresenta un riferimento per operatori e investitori. Il rendimento del Btp decennale registra un lieve rialzo, attestandosi al 3,53% rispetto al 3,51% del closing precedente. Il movimento appare contenuto e coerente con un quadro di mercato caratterizzato da scambi prudenti e da un’attesa generalizzata sulle prossime mosse di politica monetaria. Quifinanza.it
