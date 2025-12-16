L'apertura dei mercati finanziari del 16 dicembre 2025 evidenzia una fase di stabilità nello spread tra Btp e Bund, che si mantiene a 68 punti. Questa situazione rappresenta un segnale positivo per gli investitori, offrendo opportunità di valutare le proprie strategie in un contesto di relativa tranquillità sui mercati obbligazionari europei.

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund stabile a 68 punti, buone notizie per chi vuole investire

L’apertura dei mercati finanziari del 16 dicembre 2025 conferma una fase di stabilità per lo spread tra Btp e Bund. In avvio di seduta il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark italiano e il titolo di Stato tedesco di pari durata è indicato a 68 punti base. Un valore che consolida la permanenza dello spread sotto la soglia psicologica dei 70 punti, area che da settimane rappresenta un riferimento per operatori e investitori. Il rendimento del Btp decennale registra un lieve rialzo, attestandosi al 3,53% rispetto al 3,51% del closing precedente. Il movimento appare contenuto e coerente con un quadro di mercato caratterizzato da scambi prudenti e da un’attesa generalizzata sulle prossime mosse di politica monetaria. Quifinanza.it

Spread Btp/Bund in calo, mentre il petrolio resta stabile

BTp: spread con Bund apre stabile a 68 punti, rendimento al 3,53% - A inizio seduta, il differenziale di rendimento tra il ... ilsole24ore.com