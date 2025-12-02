Mercato Inter la rivelazione a sorpresa | A gennaio può davvero dire addio! Riflessioni in arrivo

Inter News 24 per quel calciatore nerazzurro. Occhi puntati sul futuro di Davide Frattesi. Quello che doveva essere l’anno della definitiva consacrazione con la maglia dell’Inter si sta trasformando in una stagione di paradossi e panchine. Il centrocampista della Nazionale, arrivato con grandi aspettative dal Sassuolo, non sta riuscendo a imporsi come titolare nemmeno sotto la nuova guida tecnica di Cristian Chivu. La situazione è diventata spinosa e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ipotesi di un addio a Milano già nelle prossime sessioni di mercato non è più un tabù, ma uno scenario concreto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, la rivelazione a sorpresa: «A gennaio può davvero dire addio!». Riflessioni in arrivo

