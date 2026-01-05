sinner e alcaraz la sfida infinita ricomincia da seul e apre il 2026

Sinner e Alcaraz tornano in campo a Seul, segnando l'inizio del 2026. Dopo aver chiuso il 2025 con risultati importanti, i due campioni si preparano a riprendere la loro rivalità in una manifestazione esibitiva. Questo evento rappresenta il primo appuntamento ufficiale del nuovo anno, aprendo una stagione che si preannuncia ricca di sfide e di nuove opportunità nel circuito internazionale.

Le vacanze sono finite da un pò e dopo aver dominato il 2025 Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ripartiranno sabato prossimo da Seul per una esibizione che apre il nuovo anno. Il dominio assoluto che hanno dimostrato nei confronti degli altri tennisti è destinato a durare ma sia Jannik che Carlos sanno che ci sono sempre margini per migliorare e quindi il lavoro è su quei piccoli dettagli che possono fare la differenza. Sinner ha lavorato e Dubai e Montecarlo e domani parte per l’Asia e poi l’Australia con il ricordo di una stagione che lo ha visto giocare le quattro finali del Grande Slam vincendo in Australia e a Wimbledon. 🔗 Leggi su Panorama.it

