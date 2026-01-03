Sinner-Alcaraz la sfida riparte da uno show Obiettivo Melbourne passando per Seul

Sinner e Alcaraz riprendono la loro sfida, puntando a raggiungere Melbourne dopo le tappe di Seul. Mentre Sinner si allena a Montecarlo con Jacopo Vasamì, il giovane talento italiano, Alcaraz si dedica agli allenamenti in Spagna. Due giovani atleti, due continenti, un percorso che li porterà verso il prossimo grande obiettivo nel mondo del tennis internazionale.

di Massimo Selleri Jannik Sinner si allena a Montecarlo con uno degli astri nascenti del tennis italiano, il diciottenne Jacopo Vasamì, mentre Carlos Alcaraz è a casa sua in Spagna e a colpi di racchetta cerca di far entrare la pallina in un canestro aggiustato per l’occasione. Una sintesi dei due scenari, forse un po’ troppo ristretta ma non per questo necessariamente sbagliata, porta a dire che l’altoatesino sta lavorando sulla resistenza, mentre il murciano cerca di migliorare il servizio. In palio c’è l’essere il migliore al mondo nel 2026. Per il momento la prima posizione nel ranking Atp è occupata dall’iberico, con l’azzurro che lo insegue dal suo secondo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner-Alcaraz, la sfida riparte da uno show. Obiettivo Melbourne passando per Seul Leggi anche: Tennis, riparte da Seul il 'duello' tra Sinner e Alcaraz Leggi anche: Jannik Sinner riparte da Montecarlo: allenamenti, sfida con Alcaraz e obiettivo Australian Open 2025 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sinner-Alcaraz, il match di Seul del 10 gennaio LIVE su Sky; Sinner-Alcaraz, si riparte da Seul: data, orario e dove vedere l'esibizione tra i due campioni; Sinner e Alcaraz infiammano Seul: prezzi shock per l’esibizione prima degli Australian Open; Rassegna stampa – Sinner e Alcaraz, riparte la sfida. Bocciata la Battaglia dei sessi. Sinner-Alcaraz, la sfida riparte da uno show. Obiettivo Melbourne passando per Seul - In vista del primo slam del 2026, il 10 gennaio si esibiranno in Corea del Sud ... sport.quotidiano.net

La sfida Sinner-Alcaraz riparte da Seul, live su Sky - In diretta alle 8 del mattino da Seul, il match esibizione tra il numero 1 e due del mondo. sport.sky.it

Sinner-Alcaraz, l’esibizione di Seoul sarà trasmessa da Sky Sport - Tennis e TV | L'incontro sarà visibile sabato 10 gennaio alle 8 del mattino su Sky Sport Uno , e in streaming su NOW. ubitennis.com

Sinner-Alcaraz, rieccoli! Il 10 gennaio si sfidano su Sky - facebook.com facebook

#Sinner- #Alcaraz, rieccoli! Il 10 gennaio si sfidano su Sky x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.