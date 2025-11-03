Ordinano al ristorante un pranzo da 200 euro e poi se ne vanno senza pagare | incastrati dalle telecamere e denunciati due 50enni parmigiani
Dopo un lauto pranzo se ne vanno senza pagare. Denunciati due 50enni italiani. Si è conclusa con una denuncia alla Procura della Repubblica di Parma per insolvenza fraudolenta l'accurata indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, un'operazione che ha permesso di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
