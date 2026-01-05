Si è dimesso Vasyl Malyuk capo del Servizio di sicurezza dell’Ucraina

Vasyl Malyuk si è dimesso dalla posizione di capo del Servizio di sicurezza dell’Ucraina, ruolo ricoperto dal luglio 2022. Nella sua comunicazione, ha affermato che resterà nel sistema SBU per condurre operazioni speciali asimmetriche di livello internazionale. La sua decisione segna un cambiamento nel vertice dei servizi di sicurezza ucraini, mantenendo comunque l’impegno nelle attività operative di alto livello.

Si è dimesso Vasyl Malyuk, che da luglio del 2022 era a capo dei Servizi di Sicurezza dell’Ucraina. «Rimarrò all’interno del sistema Sbu per implementare operazioni speciali asimmetriche di livello mondiale, che continueranno a infliggere il massimo danno al nemico», ha spiegato Malyuk sul canale Telegram della SBU. Secondo i media ucraini, il presidente Volodymyr Zelensky aveva offerto a Malyuk un trasferimento a un altro incarico (come il Servizio di intelligence estero o il Consiglio per la sicurezza nazionale), proposta che è stata però rifiutata. Volodymyr Zelensky e Vasyl Malyuk (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

Vasyl Malyuk ha confermato le sue dimissioni da direttore dell’SBU, affermando che rimarrà all'interno dell'agenzia per guidare nuove operazioni asimmetriche ad alto impatto contro la Russia. x.com