Renault presenta Filante, il nuovo crossover di alta gamma che si distingue per design e carattere. Questo modello, parte della strategia internazionale dell’azienda, rafforza l’offensiva di mercato al di fuori dell’Europa. Con l’obiettivo di ampliare la gamma prevista dall’International Game Plan 2027, Filante rappresenta un passo importante nel percorso di innovazione e crescita del marchio Renault.

ROMA (ITALPRESS) – Renault svela il nome del suo futuro crossover audace e carismatico: Filante. Questo crossover alto di gamma, che rafforza ulteriormente l’offensiva prodotto al di fuori dell’Europa, sarà il quinto veicolo di una serie di otto prevista nell’ambito dell’International Game Plan 2027. Renault riprende ancora una volta le fila della sua storia. Per incarnare l’alto di gamma della Marca al di fuori dell’Europa, fa leva sulle forze della mitica Etoile Filante, monoposto presentata nel 1956, direttamente ispirata all’aeronautica e progettata per battere ogni record di velocità. Con il design affusolato, le specifiche all’avanguardia e i suoi record, in particolare gli oltre 300 kmh sulle distanze di 1 e 5 chilometri, ha fatto la storia dell’automobile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Renault Filante Record 2025, oltre 1.000 km senza ricarica e nuovo primato

Leggi anche: Ecco come si chiamerà il principe Andrea da oggi in poi, dove andrà a vivere e come si sosterrà

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Si chiamerà Filante, il crossover audace e carismatico di Renault - Questo crossover alto di gamma, che rafforza ulteriormente l'offensiva prodotto al di fuori dell'Europa, sarà il qu ... msn.com