Renault Filante Record 2025 oltre 1.000 km senza ricarica e nuovo primato

La Renault Filante Record 2025 ha raggiunto un nuovo traguardo di efficienza, percorrendo oltre 1.000 km senza ricarica. Questo risultato evidenzia l’evoluzione tecnologica nel settore delle vetture elettriche, offrendo una soluzione più sostenibile e affidabile per il futuro della mobilità. La performance rappresenta un passo importante verso veicoli più efficienti e con maggior autonomia.

La Renault Filante Record 2025 ha stabilito un nuovo primato di efficienza energetica, percorrendo 1.008 chilometri in meno di 10 ore con una velocità media di circa 102 kmh e consumando appena 7,8 kWh ogni 100 km. L’impresa è stata realizzata senza alcuna ricarica intermedia, grazie a una batteria da 87 kWh, dimostrando come l’elettrico possa spingersi ben oltre i limiti comunemente associati all’ autonomia. Al termine della prova, la vettura disponeva ancora di circa l’11% di carica residua, sufficiente per percorrere oltre 120 chilometri alla stessa andatura. Un risultato reso possibile da un lavoro estremamente accurato su aerodinamica, peso e gestione dell’ energia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

