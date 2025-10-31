Ecco come si chiamerà il principe Andrea da oggi in poi dove andrà a vivere e come si sosterrà

La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo: il principe Andrea non sarà più principe. Da oggi si chiamerà Andrea Mountbatten Windsor. È stato lo stesso Buckingham Palace ad annunciare che re Carlo III ha " avviato un processo formale " per rimuovere tutti i titoli e gli onori del fratello minore. Una decisione storica, senza precedenti moderni, che segna la caduta definitiva di colui che un tempo era conosciuto come il duca di York. L’annuncio da Buckingham Palace. Il comunicato ufficiale, diffuso giovedì sera, non ha lasciato spazio a interpretazioni. " Sua Maestà ha avviato oggi un procedimento formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori del principe Andrea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ecco come si chiamerà il principe Andrea da oggi in poi, dove andrà a vivere e come si sosterrà

