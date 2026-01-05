Serie C Germani e Lavacchielli esaltano il Montecchio | Scandiano sconfitto

Nel match di Serie C, il Clevertech Montecchio ha ottenuto una vittoria contro Scandiano con il punteggio di 65-54. La prestazione dei giocatori, in particolare Germani e Lavacchielli, è stata determinante per il risultato. La squadra di Montecchio ha mostrato attenzione e solidità, consolidando la propria posizione in classifica. Un risultato importante per il percorso stagionale del team, che prosegue con fiducia verso le prossime sfide.

MONTECCHIO 65 SCANDIANO 54 CLEVERTECH MONTECCHIO: Valenti ne, Magnani 10, Fontanili 3, Pisi 2, Mazza 2, Bellantuono, Catellani ne, Ramenghi 2, Ligabue ne, Germani 17, Bussolo 12, Lavacchielli 17. All. Menozzi. EMIL GAS SCANDIANO: Casu, Guidarini ne, Astolfi 6, Fontanili, Bertolini 10, Frediani 9, Brevini 7, Lusetti 4, Morini 13, Martelli, Bacchelli 5, Govi. All. Pozzi. Arbitri: Dell’Infante e Ranieri di Parma. Parziali: 16-17, 37-33, 52-41. Va alla Clevertech Montecchio (12) il derby valido per la prima giornata di ritorno di Serie C. La formazione di Menozzi conquista il secondo successo di fila superando in casa una Emil Gas Scandiano (10) incapace di ritrovare la verve che nel mese di novembre le aveva permesso di risalire la china dopo un avvio abbastanza sottotono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Germani e Lavacchielli esaltano il Montecchio: Scandiano sconfitto Leggi anche: Basket Serie C: Scandiano resta a zero. Castelnovo vince ancora. Montecchio: primo ko Leggi anche: Basket, Napoli trova il primo successo in Serie A. Colpo esterno della Germani Brescia a Udine Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie C. Germani and Lavacchielli lift Montecchio: Scandiano defeated. #Basket, in campo #Dinamo e il #MemorialWheaton Il basket torna in campo con la sfida di Serie A fra Dinamo Sassari e Germani Brescia a Sassari, e il Memorial Wheaton a Cagliari. - facebook.com facebook Jason Burnell è il presented by Dole del mese di dicembre della Serie A Unipol L'ala della Germani Brescia, nelle quattro partite del mese, partendo sempre dalla panchina, ha messo a referto 14.7 punti di media e una valutazione di 19 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.