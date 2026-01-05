Serie C Germani e Lavacchielli esaltano il Montecchio | Scandiano sconfitto

Nel match di Serie C, il Clevertech Montecchio ha ottenuto una vittoria contro Scandiano con il punteggio di 65-54. La prestazione dei giocatori, in particolare Germani e Lavacchielli, è stata determinante per il risultato. La squadra di Montecchio ha mostrato attenzione e solidità, consolidando la propria posizione in classifica. Un risultato importante per il percorso stagionale del team, che prosegue con fiducia verso le prossime sfide.

MONTECCHIO 65 SCANDIANO 54 CLEVERTECH MONTECCHIO: Valenti ne, Magnani 10, Fontanili 3, Pisi 2, Mazza 2, Bellantuono, Catellani ne, Ramenghi 2, Ligabue ne, Germani 17, Bussolo 12, Lavacchielli 17. All. Menozzi. EMIL GAS SCANDIANO: Casu, Guidarini ne, Astolfi 6, Fontanili, Bertolini 10, Frediani 9, Brevini 7, Lusetti 4, Morini 13, Martelli, Bacchelli 5, Govi. All. Pozzi. Arbitri: Dell’Infante e Ranieri di Parma. Parziali: 16-17, 37-33, 52-41. Va alla Clevertech Montecchio (12) il derby valido per la prima giornata di ritorno di Serie C. La formazione di Menozzi conquista il secondo successo di fila superando in casa una Emil Gas Scandiano (10) incapace di ritrovare la verve che nel mese di novembre le aveva permesso di risalire la china dopo un avvio abbastanza sottotono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie C. Germani and Lavacchielli lift Montecchio: Scandiano defeated.

