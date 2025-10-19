Basket Napoli trova il primo successo in Serie A Colpo esterno della Germani Brescia a Udine
Si completa anche la domenica di grande basket in Serie A, con due match serali andati in scena in attesa del posticipo tra Virtus Bologna e Vanoli Cremona previsto domani sera che chiude la terza giornata della regular season 2025-2026: ecco come sono andati. NUTRIBULLET TREVISO-NAPOLI BASKETBALL 79-86 Napoli si sblocca e trova la prima vittoria in questo Campionato espugnando il PalaVerde di Villorba battendo la Nutribullet Treviso per 79-86. Dopo un avvio equilibrato sono i padroni di casa a dare una prima scossa al match (22-16), con i partenopei che si affidano alle fiammate di Stefano Gentile e Rasir Bolton per mettere la freccia nel secondo quarto (34-35). 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ALCOTT diventa Main Sponsor della S.S. Napoli Basket: nasce l’ALCOTT ARENA. La partnership tra #CapriGroup e la #NapoliBasketball segna l’inizio di una nuova era per lo sport partenopeo. Grazie alla visione condivisa tra Salvatore e Francesco Colella - facebook.com Vai su Facebook
BASKET - Napoli, sprazzi di vero Caruso: "Abbiamo talento, si può fare un bel campionato" https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/napoli-basket-willy-caruso-396921a7-0c33-4c81-8c75-e03800be0ba7.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X
Napoli allunga nel terzo quarto e sbanca Treviso - La Nutribullet lotta per 40 minuti, ma la spunta Napoli con il risultato finale di 79- Scrive basketinside.com
| Napoli, la prima gioia arriva a Treviso: espugnato il PalaVerde - a breve il servizio completo NUTRIBULLET TREVISO vs NAPOLI BASKETBALL - Come scrive pianetabasket.com
Napoli Basket ko all'esordio casalingo: Trieste passa al PalaBarbuto - Gli uomini di Magro, orfani di Bolton, lottano fino alla fine ma hanno la peggio contro la squadra di Gonzalez, più fredda e lucida nell'ultima frazione ... napolitoday.it scrive