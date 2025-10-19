Basket Napoli trova il primo successo in Serie A Colpo esterno della Germani Brescia a Udine

Si completa anche la domenica di grande basket in Serie A, con due match serali andati in scena in attesa del posticipo tra Virtus Bologna e Vanoli Cremona previsto domani sera che chiude la terza giornata della regular season 2025-2026: ecco come sono andati. NUTRIBULLET TREVISO-NAPOLI BASKETBALL 79-86 Napoli si sblocca e trova la prima vittoria in questo Campionato espugnando il PalaVerde di Villorba battendo la Nutribullet Treviso per 79-86. Dopo un avvio equilibrato sono i padroni di casa a dare una prima scossa al match (22-16), con i partenopei che si affidano alle fiammate di Stefano Gentile e Rasir Bolton per mettere la freccia nel secondo quarto (34-35). 🔗 Leggi su Oasport.it

