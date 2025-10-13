Basket Serie C | Scandiano resta a zero Castelnovo vince ancora Montecchio | primo ko
Terza vittoria in altrettante gare per l’ E80 Castelnovo Monti (6), che piega 83-73 al PalaCattaneo la resistenza della matricola Piacenza (2) e rimane in vetta al girone. La gara si decide nel quarto periodo, dove un parziale di 31-16 dà ragione agli appenninici, trascinati da Matteo Rossi e Samake. Prima sconfitta, invece, per la Clevertech Montecchio (4): al PalaEnza è l’ SG Fortitudo (4) ad imporsi col punteggio di 69-66, dopo che i padroni di casa erano riusciti a rientrare dal -9. Di Lavacchielli (17 punti, migliore dei suoi insieme a Magnani ) il canestro del +1 biancoblu, poi reso vano dalla tripla di Costantini e dal libero di Cinti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"
Basket Serie B. Faenza vince il derby contro Ravenna - X Vai su X
Basket serie C Bella vittoria del Flavio Basket Pozzuoli. I gialloblu in piena emergenza sconfiggono largamente il Basket Agropoli Monterusciello. Preziosa e bella ?vittoria casalinga per il Flavio Basket Pozzuoli che sconfigge 81-67 s - facebook.com Vai su Facebook
Basket Serie C: Scandiano resta a zero. Castelnovo vince ancora. Montecchio: primo ko - Terza vittoria in altrettante gare per l’E80 Castelnovo Monti (6), che piega 83- Lo riporta msn.com
Basket serie C: terzo successo consecutivo per i gialloverdi, ancora imbattuti. Fides, un’altra vittoria alla Wetech’s. Livorno ko, Tognazzi show da 24 punti - MONTEVARCHI La legge della Wetech’s Arena è confermata e anche nel secondo incontro casalingo del campionato di Serie ... Segnala lanazione.it