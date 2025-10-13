Terza vittoria in altrettante gare per l’ E80 Castelnovo Monti (6), che piega 83-73 al PalaCattaneo la resistenza della matricola Piacenza (2) e rimane in vetta al girone. La gara si decide nel quarto periodo, dove un parziale di 31-16 dà ragione agli appenninici, trascinati da Matteo Rossi e Samake. Prima sconfitta, invece, per la Clevertech Montecchio (4): al PalaEnza è l’ SG Fortitudo (4) ad imporsi col punteggio di 69-66, dopo che i padroni di casa erano riusciti a rientrare dal -9. Di Lavacchielli (17 punti, migliore dei suoi insieme a Magnani ) il canestro del +1 biancoblu, poi reso vano dalla tripla di Costantini e dal libero di Cinti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie C: Scandiano resta a zero. Castelnovo vince ancora. Montecchio: primo ko