Calcio Lecce-Napoli 0-1 | vittoria pesante decide Anguissa

Roma, 28 ott. (askanews) – Il Napoli di Antonio Conte soffre, resiste e vince. Al “Via del Mare” finisce 1-0 per gli azzurri, che superano un Lecce combattivo grazie al gol di Anguissa al 69?, pochi minuti dopo il rigore fallito da Camarda parato da Milinkovic. Una partita intensa, piena di episodi, che il Napoli ha saputo gestire con personalità nel finale, nonostante la spinta dei giallorossi. Nel primo tempo la squadra di Conte parte forte: Politano e Olivera sfiorano il vantaggio, ma Falcone tiene in piedi il Lecce con due grandi interventi. Dall’altra parte i padroni di casa reagiscono con Berisha e Camarda, che nel recupero del primo tempo manca il bersaglio da buona posizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

