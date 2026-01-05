Serie A2 il Messina Futsal presenta il laterale argentino Franco Flores

Il Messina Futsal annuncia l’ingaggio del laterale argentino Franco Flores, classe 1994. Dopo aver giocato con Virtus Palombara e Lazio in Italia, ha proseguito la carriera in Spagna con il Gran Canaria. L’arrivo di Flores mira a rafforzare la rosa e portare esperienza e qualità alla squadra in vista della stagione di Serie A2.

Il Messina Futsal si è assicurato le prestazioni del giocatore argentino Franco Flores. Il laterale (classe 1994) ha vestito in Italia le maglie di Virtus Palombara e Lazio, prima di volare in Spagna con il Gran Canaria. Nel passato campionato di Serie A2, ha giocato con l’Ecosistem Lamezia. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Serie A2, il Messina Futsal affronta al "PalaLaganà" la capolista Junior Domitia Leggi anche: Serie A2, il Messina Futsal attende la visita del Città di Acri La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scheda squadra 1983 Roma 3Z History; Lo sport peloritano nel 2025 tra cambiamenti e frutti da raccogliere; La Formula 3 Messina cerca la svolta contro Trento per difendere i playoff; Carcaces, ex Akademia, torna in Grecia per giocare con l’Olimpiakos Pireo. Il Messina Futsal supera l’ostacolo Blingink Soverato e rafforza la leadership - Il Messina Futsal ha gettato il cuore oltre l’ostacolo nell’ultima partita dell’anno, battendo per 3 a 2 la Blingink Soverato sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli. messinasportiva.it

Il Messina Futsal ospita la Blingink Soverato nella prima gara del ritorno - Il Messina Futsal aprirà, sabato 20 dicembre, il girone di ritorno, affrontando, al “PalaLaganà” di Montepiselli (inizio ore 15. messinasportiva.it

Messina Futsal campione d’inverno, piegata la resistenza del Mazara - Il Messina Futsal si è imposto per 3 a 2 nel big match contro il Mazara 2020, conquistando, così, il titolo di “campione d’inverno” nel girone D di serie A2 di calcio a 5 ed il migliore piazzamento ... today.it

Serie D - Dominio dell'Athletic Palermo, poker al Messina: nerorosa a due punti dalla vetta - facebook.com facebook

NEW VIDEO! Guarda ora Messina - Trento | Highlights | 16^ Giornata, Serie A2 Tigotà | LVF 2025/26 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.