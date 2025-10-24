Serie A2 il Messina Futsal affronta al PalaLaganà la capolista Junior Domitia
Secondo impegno casalingo consecutivo per il Messina Futsal, che ospiterà sabato la Junior Domitia al “PalaLaganà” di Montepiselli, nella gara valida per la 3^ giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. I giallorossi, che hanno vinto all’esordio sul campo della Blingink Soverato e poi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
5° Giornata - Serie B Interregionale Basket Academy Catanzaro Ecojump Messina Basket School Palagiovino - Catanzaro Domenica 26 ottobre 2025 Ore 18.00 ? N C ? - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di coach Messina dopo la vittoria della Supercoppa Sei pronto per la prima giornata di campionato? Abbonati e guardalo su LBATV Inserisci il codice “lbatvwelcome” e approfitta di un mese gratis sul piano Annuale https://bit.ly/LBATVF2fb #LB - X Vai su X
Il Messina Futsal stecca contro la Roma History nella prima partita casalinga - Il Messina Futsal è stato battuto per 2 a 1 dalla 1983 Roma 3Z History nella prima partita casalinga del campionato di serie A2 di calcio a 5. Si legge su messinasportiva.it
Messina Futsal ko in casa: Roma passa 1-2 al PalaLaganà - Il Messina Futsal è stato battuto per 2 a 1 dalla 1983 Roma 3Z History nella prima partita casalinga del campionato di serie A2 di calcio a 5. Lo riporta strettoweb.com
Messina Futsal subito corsaro in Calabria, esordio vincente pure dell’Under 19 - Il Messina Futsal ha aperto il campionato di serie A2 di calcio a 5 con un successo (7- Scrive msn.com