Serie A2 il Messina Futsal affronta al PalaLaganà la capolista Junior Domitia

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo impegno casalingo consecutivo per il Messina Futsal, che ospiterà sabato la Junior Domitia al “PalaLaganà” di Montepiselli, nella gara valida per la 3^ giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. I giallorossi, che hanno vinto all’esordio sul campo della Blingink Soverato e poi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

serie a2 messina futsalIl Messina Futsal stecca contro la Roma History nella prima partita casalinga - Il Messina Futsal è stato battuto per 2 a 1 dalla 1983 Roma 3Z History nella prima partita casalinga del campionato di serie A2 di calcio a 5. Si legge su messinasportiva.it

serie a2 messina futsalMessina Futsal ko in casa: Roma passa 1-2 al PalaLaganà - Il Messina Futsal è stato battuto per 2 a 1 dalla 1983 Roma 3Z History nella prima partita casalinga del campionato di serie A2 di calcio a 5. Lo riporta strettoweb.com

serie a2 messina futsalMessina Futsal subito corsaro in Calabria, esordio vincente pure dell’Under 19 - Il Messina Futsal ha aperto il campionato di serie A2 di calcio a 5 con un successo (7- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Serie A2 Messina Futsal