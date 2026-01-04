Basket Serie A | una magia di Brooks salva Milano Sassari sorprende Brescia

Nel campionato di Serie A di basket, Milano si conferma protagonista grazie a un momento decisivo di Brooks, che permette ai meneghini di vincere contro Udine. Brescia e Virtus mantengono invece un leggero vantaggio in classifica. Dopo il recente impegno di Eurolega, le squadre italiane continuano a disputare partite che evidenziano equilibrio e competitività, con risultati spesso stretti e imprevedibili.

Bologna, 4 gennaio 2026 – Archiviato il passo falso nel derby di Eurolega di venerdì scorso, l’EA7 Milano riduce il gap in classifica da Virtus e Brescia (che conservano due punti di vantaggio) seppur soffrendo nel successo all’Allianz Cloud contro la neopromossa Apu Old Wild West Udine che si arrende per 85-84. Ci vuole il migliore Shavon Shields per avere ragione della compagine friuliana guidata dai 21 punti di Mirza Alibegovic in trentuno minuti di gioco conditi da un 48 dalla lunga distanza. La truppa di Vertemati impensierisce fin dalle prime battute di gioco quella allenata da Peppe Poeta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: una magia di Brooks salva Milano, Sassari sorprende Brescia Leggi anche: LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 72-76, Serie A basket in DIRETTA: non riesce l’impresa ai sardi, Booker salva Messina! Leggi anche: Basket, Serie A: Sassari batte Brescia all’overtime. Rinasce Cremona, grande rimonta di Trento La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Olimpia Milano-Udine 85-84: decide una tripla sulla sirena di Armoni Brooks, quinto successo consecutivo per l'Armani in campionato - L'EA7 Emporio Armani Milano infila il quinto successo consecutivo in campionato e rafforza il terzo posto in classifica con un record di 10- eurosport.it

Armoni Brooks risponde a Mirza Alibegovic: finale thrilling a Milano. VIDEO - Si decide con un finale pazzesco la gara tra Milano e Udine all'Allianz Cloud, valida per la 14^ giornata di Serie A. sport.sky.it

Armoni Brooks sta vivendo il suo 'momentum' magico - Turno numero 11 di Serie A caratterizzato da match importanti: due partite con overtime, vittorie di spessore come quella di Brescia che è prima squadra a conquistare le Final Eight di Coppa Italia e ... sport.sky.it

Basket, ultimo quarto horror per Trieste: Trento rimonta dal -20 e strappa i due punti --> https://www.nordest24.it/lba-basket-serie-a-trento-trieste-clamorosa-rimonta - facebook.com facebook

Basket serie C: Ospitaletto domina il derby contro Gussago x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.