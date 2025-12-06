Basket Serie A | Brescia colpisce a Reggio Emilia Sassari si ridesta e batte Trieste
Due anticipi per la 10a giornata di Serie A 2025-2026, che va ad aprirsi sotto un segno abbastanza interessante. Sassari riesce a rimettersi in marcia con la terza vittoria della stagione, mentre Brescia mette insieme una performance di sostanza a Reggio Emilia per rimanere, almeno per due notti, da sola in testa alla classifica. DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-PALLACANESTRO TRIESTE 85-80 La Dinamo vince una partita di quelle lottate e anche vitali, che la toglie dal gruppo a quota 4 punti in classifica. Primo quarto a livelli spettacolari per i padroni di casa, soprattutto nella seconda metà. 🔗 Leggi su Oasport.it
