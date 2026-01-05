Scomparsi due minori nel Salernitano | rintracciati dalla Polizia

Due minori scomparsi nel Salernitano sono stati rintracciati dalla Polizia di Stato. L’intervento tempestivo ha permesso di rintracciare i ragazzi e di garantirne la sicurezza. L’attività si inserisce nei consueti servizi di controllo e tutela delle persone, dimostrando l’efficacia delle operazioni di ricerca e il ruolo delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini.

La Polizia di Stato ha rintracciato nel Salernitano due minori scomparsi. La segnalazione è arrivata al 112. Dagli immediati accertamenti é emerso che i minori si erano allontanati volontariamente dalle rispettive abitazioni a causa di problematiche familiari e sono stati accompagnati negli Uffici di Polizia per ulteriori approfondimenti. Si è appurato che uno dei due minori era destinatario di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile e si era allontanato arbitrariamente dalla struttura alla quale era stato affidato. Considerata la situazione, è stato informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura per i Minorenni, che ha disposto l'affidamento di uno dei minori al genitore e, per l'altra minore, la collocazione presso una struttura, con l'attivazione dei servizi sociali.

