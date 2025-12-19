16enne violentata a Ferragosto arrestati due minori del Salernitano

Un grave episodio di violenza avvenuto a Ferragosto nel Salernitano ha scosso la comunità. Dopo mesi di indagini, sono stati arrestati due minorenni ritenuti responsabili. La vicenda ha riportato alla ribalta temi delicati legati alla sicurezza e alla tutela dei giovani, suscitando forte attenzione mediatica e sociale.

Violentata la notte di ferragosto da due giovani nel Salernitano. A distanza di mesi, il cerchio si chiude nei confronti dei due presunti autori della violenza. La Squadra Mobile ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, su richiesta della locale Procura, nei confronti di due diciassettenni. I giovani sono indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una sedicenne. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, infatti, i due giovani, abusando delle condizioni di inferiorità psicofisica della minore, dovute all'assunzione di alcolici e stupefacenti, l'hanno condotta in un parcheggio nelle vicinanze della spiaggia dove si stava svolgendo un falò, in una località balneare della provincia, costringendola a subire atti sessuali e umiliandola con diversi insulti.

Ragazzina violentata durante Falò di Ferragosto: arrestati due 17enni nel Salernitano - Due 17enni accusati di violenza sessuale di gruppo su una sedicenne sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Salerno, su ordine del gip del ... pupia.tv

Violenza sessuale di gruppo su una 16enne: arrestati due 17enni. La ragazza stuprata durante il falò di Ferragosto - Dopo quattro mesi di indagini serrate e delicate, due ragazzi di 17 anni sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo su una minorenne, una ragazza di 16 anni, costretta a subire atti sessuali ... fanpage.it

