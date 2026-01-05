Due minori scomparsi a Salerno | rintracciati dalla Polizia

Due minori scomparsi a Salerno sono stati rintracciati dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 2 gennaio. La scomparsa, che aveva attirato l’attenzione dei media nazionali, si è conclusa positivamente con il ritrovamento e la messa in sicurezza dei minori. La Polizia mantiene alta l’attenzione su questo tipo di situazioni, garantendo la tutela dei minori e l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Due minori, la cui scomparsa aveva suscitato interesse anche sui media nazionali, sono stati rintracciati e messi in sicurezza dalla Polizia di Stato a Salerno nel pomeriggio del 2 gennaio. Gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti intorno alle 17:00 nelle aree di transito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

