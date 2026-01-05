Sassuolo-Juventus martedì 06 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Martedì 6 gennaio 2026 alle 20:45, al Mapei Stadium, si disputa Sassuolo-Juventus, ultima giornata del girone d’andata. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i principali pronostici per una partita che chiude il primo ciclo di incontri del campionato. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, con obiettivi differenziati e uno sguardo rivolto alle prossime sfide.

Martedì sera al Mapei Stadium la Juventus è ospite del Sassuolo nell’ultimo turno del girone d’andata. I bianconeri non sono andati oltre il pari nel weekend contro il Lecce, anche per via del rigore sbagliato da David, ma hanno comunque agganciato la Roma al quarto posto. La Vecchia Signora cerca la terza vittoria di fila . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

