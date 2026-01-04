Il match tra Pisa e Como, in programma martedì 6 gennaio 2026 alle ore 15:00 all'Arena Garibaldi, apre il 19esimo turno del campionato di Serie A, ultima giornata del girone d’andata. In questa occasione si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida, che si disputa nel giorno dell’Epifania. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in vista della seconda metà del campionato.

La partita dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Como si gioca nel giorno dell’Epifania e apre il 19esimo turno del campionato di Serie A, l’ultimo del girone d’andata. I padroni di casa del Pisa sono reduci dal pari nello scontro diretto sul campo del Genoa ma restano tuttora penultimi e bisognosi di muovere la classifica per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pisa-Como (martedì 06 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

