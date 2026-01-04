Martedì 6 gennaio 2026 alle ore 18:00, si affrontano Lecce e Roma nel turno infrasettimanale di Serie A al Via del Mare. Una partita importante per entrambe le squadre, con la Roma che cerca di riscattare la sconfitta nelle sfide decisive, mentre il Lecce mira a consolidare la propria posizione in classifica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per questa gara.

La Roma fa visita al Lecce al Via del Mare martedì nel turno infrasettimanale di Serie A, con l’obiettivo di mettersi alle spalle l’ennesimo ko in uno scontro diretto al vertice. I giallorossi hanno perso ancora una volta di misura, stavolta contro l’Atalanta di Palladino, e sono stati raggiunti in classifica dalla Juventus, con cui . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Lecce-Roma (martedì 06 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Seconda trasferta consecutiva per la Roma di Gasperini che, dopo il match di Bergamo, scende in Salento per affrontare il Lecce di una vecchia conoscenza: Eusebio Di Francesco. Falcone e compagni sono alla ricerca di punti fondamentali per agguantare - facebook.com facebook

FT #SerieA Juventus 1-1 Lecce Atalanta 1-0 Roma x.com