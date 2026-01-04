Lecce-Roma martedì 06 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 6 gennaio 2026 alle ore 18:00, si affrontano Lecce e Roma nel turno infrasettimanale di Serie A al Via del Mare. Una partita importante per entrambe le squadre, con la Roma che cerca di riscattare la sconfitta nelle sfide decisive, mentre il Lecce mira a consolidare la propria posizione in classifica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per questa gara.

La Roma fa visita al Lecce al Via del Mare martedì nel turno infrasettimanale di Serie A, con l’obiettivo di mettersi alle spalle l’ennesimo ko in uno scontro diretto al vertice. I giallorossi hanno perso ancora una volta di misura, stavolta contro l’Atalanta di Palladino, e sono stati raggiunti in classifica dalla Juventus, con cui . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

