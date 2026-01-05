Saldi invernali pioggia e vacanze svuotano il commercio | Il 4 gennaio negozi vuoti

I saldi invernali del 2026 hanno subito un rallentamento a causa del maltempo e delle abbondanti piogge. Il 4 gennaio, secondo giorno di sconti, molti negozi a Roma si sono presentati con locali quasi vuoti. Questa situazione evidenzia come condizioni climatiche e periodi di vacanza possano influenzare l’afflusso nei negozi, creando un quadro di mercato più difficile per i commercianti durante questa fase di sconti.

Dire che il maltempo abbia rallentato i saldi 2026 è un eufemismo. Il 4 gennaio, secondo giorno di sconti, i negozi di Roma erano vuoti. Finchè il meteo non migliorerà e i romani non torneranno dal lungo ponte natalizio, è difficile che gli affari, specialmente degli "esercizi di vicinato".

