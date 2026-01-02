Saldi invernali al via dal 3 gennaio in Abruzzo Ascom | Shopping scontato occasione per famiglie e negozi

Dal 3 gennaio 2026, gli sconti invernali iniziano anche in Abruzzo, offrendo alle famiglie un’opportunità di acquisto a prezzi ridotti. L’evento rappresenta un momento importante per il commercio locale e nazionale, prevedendo un notevole incremento di attività e spese. I saldi sono un’occasione per i consumatori di approfittare di offerte vantaggiose, supportando al tempo stesso i negozi del territorio.

