Marito e moglie trovati morti in casa | la caldaia non funzionava stroncati da intossicazione da monossido

Giocondo Jacquemod e Adelina Roulet sono stati trovati morti a La Thuile, in Valle d'Aosta, uccisi probabilmente da un'intossicazione da monossido di carbonio provocata dal malfunzionamento di una caldaia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

