Si rompe la caldaia due anziani morti in Valle d' Aosta per intossicazione da monossido
Secondo una prima ricostruzione, la canna fumaria si è sganciata dalla sua sede causando la fuoriuscita del fumo.
