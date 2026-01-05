Roma Volley Club il 7 gennaio lo scontro con il Padova da dentro o fuori stagione
Il 7 gennaio, Roma Volley Club affronterà il Padova in una partita cruciale per la stagione, rappresentando un momento decisivo per le ambizioni della squadra. La capitana Giorgia Zannoni ha sottolineato l’importanza di questa sfida, che potrebbe determinare il proseguimento del percorso stagionale. Un incontro che richiede concentrazione e determinazione, all’interno di un campionato in cui ogni punto conta per il raggiungimento degli obiettivi.
"Siamo pronte a dare il massimo nella sfida con Padova" dichiara Giorgia Zannoni, capitana della Roma Volley Club. Il 7 gennaio alle 20:30 saranno le mura di casa delle capitoline a ospitare il match. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
