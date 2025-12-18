LIVE Perugia-Sada Cruzeiro Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | sfida da dentro o fuori per la qualificazione
Benvenuti alla diretta live di Perugia-Sada Cruzeiro, ultima sfida del girone del Mondiale per club 2025. Una partita decisiva per la qualificazione, con la Sir Safety Perugia pronta a dare tutto sul campo contro i padroni di casa brasiliani. Seguite con noi aggiornamenti, analisi e tutte le emozioni di questa sfida cruciale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERUGIA SI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del terzo e ultimo match del girone della Sir Safety Perugia nell’edizione corrente del Mondiale per club maschile, sfida che la squadra capitana da Simone Giannelli affronterà contro i brasiliani, padroni di casa, del Sada Cruzeiro. La partita sarà davvero importante per ambedue squadre per quella che è la qualificazione al turno successivo del torneo, le semifinali. La squadra di Angelo Lorenzetti, dopo aver battuto agilmente, per 3-0, i libici del Swehly, hanno affrontato un match ostico contro l’ Osaka Bluteon, vinto comunque 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
