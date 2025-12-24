Roma Volley Club lo scontro con il Club Italia a Santo Stefano | Trasformare il rammarico in cinismo
In attesa dello scontro della Roma Volley Club venerdì 26 dicembre contro il Club Italia, il libero Federica Baratella sottolinea l'impegno e la concentrazione che le Wolves dovranno mettere nella prossima partita in casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Roma Volley Club, è vittoria contro Club Italia per le Wolves: “Cercheremo di mantenere questo ritmo”
Leggi anche: Roma Volley, pronta per il match infrasettimanale in casa contro Club Italia: “Imporremo il nostro gioco”
Roma ospita il Club Italia nel Christmas Game; Volley Club Frascati (serie C masch.), Mariano: “A Ceccano una vittoria pesante che serviva”; Roma - Como in Diretta Streaming | IT; Nella quarta di ritorno il big match è Roma-Melendugno.
Roma-Melendugno è la partitissima della 5a di ritorno - Dopo i tre match dei quarti di Coppa Italia l'A2 torna in campo per un altro turno importante in vista della qualificazione per la Pool promozione. tuttosport.com
Costa Volpino vince lo scontro diretto e si invola nel Girone A - Nel Girone B Padova vince in Abruzzo e non molla la speranza di rimanere ag ... tuttosport.com
Pallavolo A2F GirA – Roma avanza e trova risorse: Olidata il nuovo sponsor - Il club capitolino non solo consolida la sua marcia in campionato con una vittoria fondamentale in ... ivolleymagazine.it
Si chiude il 2025 del Volley Friends Tor Sapienza con tanti sorrisi per delle belle vittorie. L’under 16 Volleyfriends, in serie C, ha vinto lo scontro diretto contro Roma Nord Green Volley al tie break dopo aver ribaltato la gara con due set giocati ad alto livello. Il q - facebook.com facebook
NEW VIDEO! Guarda ora Roma - Melendugno | Highlights | 14^ Giornata, Serie A2 Tigotà | LVF 2025/26 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.