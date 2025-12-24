Roma Volley Club lo scontro con il Club Italia a Santo Stefano | Trasformare il rammarico in cinismo

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa dello scontro della Roma Volley Club venerdì 26 dicembre contro il Club Italia, il libero Federica Baratella sottolinea l'impegno e la concentrazione che le Wolves dovranno mettere nella prossima partita in casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

