Roma | due investimenti pedonali veicoli sequestrati per rilievi

Due incidenti pedonali si sono verificati alle porte di Roma in un intervallo di meno di 48 ore. I carabinieri, giunti sul luogo degli eventi, hanno provveduto al sequestro dei veicoli coinvolti al fine di effettuare i rilievi necessari e determinare la dinamica degli incidenti. Nella serata del 3 gennaio, i militari della stazione di Bracciano sono intervenuti ad Anguillara Sabazia, precisamente in via Anguillarese all’altezza del civico 88, dove, poco prima, una donna di 59 anni, originaria di Roma, mentre stava attraversando la strada, è stata colpita da uno scooter Honda 150 condotto da un uomo di 56 anni, anch’egli romano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: due investimenti pedonali, veicoli sequestrati per rilievi Leggi anche: Anzio, gare clandestine con le auto nel centro: denunciati due giovani, sequestrati i veicoli Leggi anche: Veicoli sulle strisce pedonali e prodotti in vendita sui marciapiedi: la denuncia dei residenti di via Memoli Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Due donne investite in poche ore alle porte di Roma: 59enne travolta prima da uno scooter, poi da un’auto - Una sequenza che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sul rischio quotidiano per chi attraversa. msn.com

