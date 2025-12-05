Veicoli sulle strisce pedonali e prodotti in vendita sui marciapiedi | la denuncia dei residenti di via Memoli
Più controlli in via Memoli (in direzione via Nizza) a Salerno, dove diversi residenti segnalano la presenza di veicoli sulle strisce pedonali e di cassette di prodotti posti in vendita dai commercianti, che creano non pochi disagi ai pedoni e in particolare a chi ha problemi di deambulazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
