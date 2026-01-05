Roma contro il Lecce per chiudere il girone d’andata | arbitra Sacchi

Roma e Lecce si affrontano nella diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone d’andata. L’incontro, in programma martedì 6 gennaio, sarà diretto dall’arbitro Sacchi. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di consolidare le rispettive posizioni in classifica. L’evento si inserisce in un gennaio ricco di partite, caratterizzato da un calendario molto intenso per il campionato italiano.

Il gennaio molto intenso della Serie A proseguirà già a partire da domani, martedì 6 gennaio, quando verrà inaugurata la diciannovesima, e ultima, giornata del girone d’andata. Tra le squadre che scenderanno in campo ci sarà anche la Roma, impegnata sul campo del Lecce, con il fischio d’inizio del match fissato alle ore 18. Novanta minuti molto importanti per la formazione di Gasperini, che dovrà rispondere presente dopo la sconfitta contro l’Atalanta, per concludere nel migliore dei modi questa prima parte di campionato. Lecce-Roma, la designazione arbitrale completa. In vista della gara dello Stadio Via del Mare, è stata rena nota la squadra arbitrale, che sarà diretta da Juan Luca Sacchi – alla sua sesta direzione con la Roma – coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Cavallina, mentre il quarto ufficiale sarà Tremolada. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Dopo il pari con la Juve, il Lecce punta a sorprendere anche la Roma - Il tecnico, messo in discussione dalla tifoseria, deve fare a meno dei difensori Hermoso, N’Dicka e Manci ... lecceprima.it