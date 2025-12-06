Volley la Igor ospita Firenze per chiudere il girone d' andata
Prosegue senza sosta la stagione della Igor Volley di Lorenzo Bernardi, pronta a scendere in campo per il secondo di quattro impegni ravvicinati, tutti in programma al Pala Igor Gorgonzola. Domenica alle 16, le azzurre ospiteranno Il Bisonte Firenze per l'ultima giornata di andata della regular. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondisci con queste news
Igor Volley, si chiude il girone d’andata: al Pala Igor arriva Firenze Le zanzare contro l'Azzurra Volley Firenze per chiudere la prima parte di stagione... Igor Volley Novara - facebook.com Vai su Facebook
Volley, la Igor ospita Firenze per chiudere il girone d'andata - Prosegue senza sosta la stagione della Igor Volley di Lorenzo Bernardi, pronta a scendere in campo per il secondo di quattro impegni ravvicinati, tutti in programma al Pala Igor Gorgonzola. Lo riporta today.it
Volley A1 femminile - Gara complicata per le fiorentine con l’Igor. Il Bisonte ci (ri)prova. Ma a Novara è dura - Oggi con inizio alle 16, ultima giornata del girone di andata, Il Bisonte Firenze scenderà in campo al PalaIgor ... lanazione.it scrive
Igor Volley, si chiude il girone d’andata: al Pala Igor arriva Firenze - Si chiude il girone di andata della Serie A1 Tigotà, con la Igor Volley Novara pronta a scendere in campo di fronte al pubblico del Pala Igor. Riporta lavocedinovara.com
Novara-Macerata e Conegliano-Firenze aprono l'11a giornata - Tre turni al termine del girone d’andata, che chiuderà la corsa ai Quarti di Coppa Italia, in programma tra il 29 e il 30 ... Da corrieredellosport.it
Serie A1 Volley: Scandicci ospita Milano nei playoff - Il programma di questo weekend di gare si è aperto con il match tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco ... Scrive it.blastingnews.com
Serie A1 volley, a Firenze si gioca il big match tra Scandicci e Milano - La Serie A1 di pallavolo femminile fa un salto virtuale in avanti nel calendario, visto che oggi (mercoledì 22 ottobre) si svolgeranno due anticipi della tredicesima giornata. Lo riporta it.blastingnews.com