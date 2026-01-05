Risultati della Premier League oggi | resoconti risultati gol
Ecco i risultati della Premier League di oggi, con resoconti dettagliati, risultati e marcatori. Tra le gare in programma, il pareggio tra Leeds United e Manchester United rappresenta l’evento principale di questa giornata, offrendo un quadro aggiornato delle performance delle squadre e delle classifiche in tempo reale.
2026-01-04 20:23:00 Breaking news: Il Leeds United ha pareggiato in casa contro il Manchester United nella prima partita di Premier League di domenica 4 gennaio. Fulham e Liverpool hanno regalato un emozionante pareggio a Craven Cottage, con due gol nei minuti di recupero che hanno deciso la gara sul 2-2 e lo stordimento in extremis di Harrison Reed che ha fatto parlare di sé nel pomeriggio. Ma l’azione non è finita qui domenica pomeriggio, con altre tre partite in gioco alle 15:00 GMT. 101GreatGoals.com ha resoconti e highlights di Tottenham vs Sunderland, Everton vs Brentford e Newcastle vs Crystal Palace oggi in Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Report, risultati, gol della Premier League
Il Chelsea riprende allo scadere il City, Arsenal sempre più prima; Premier League, oggi niente Boxing Day: ecco perché; Premier League: 19^ giornata, i risultati delle gare di oggi, l'Arsenal strapazza l'Aston Villa; Cherki lancia il City, l'Arsenal risponde. Chiesa titolare, il Liverpool vince. Villa in rimonta sul Chelsea.
Premier League, risultati e highlights della 18^ giornata - Stesso risultato per il Liverpool contro un Wolverhampton sempre più ultimo, nel giorno de ... sport.sky.it
Premier League - Il Liverpool esulta troppo in fretta e viene ripreso al 97': 2-2. Esultano Brentford e Newcastle - Pioggia di gol nelle 4 gare delle 16 de 20° turno del massimo campionato inglese. eurosport.it
Premier League 2025/26: ecco i risultati della diciannovesima giornata! - Premier League: si è conclusa la diciannovesima giornata di Premier League e di seguito ecco il riepilogo delle partite di questo turno! generationsport.it
Nottingham Forest-Tottenham 3-0: gol e highlights | Premier League
Premier League, risultati e highlights: pareggiano Liverpool e Tottenham. Poker Brentford #SkySport #SkyPremier #PremierLeague x.com
Risultati 4 gennaio 2026: due big match in Serie A, uno in Premier League https://www.calciomagazine.net/risultati-4-gennaio-2026-237544.html_unique_id=695a4198b1a22 - facebook.com facebook
