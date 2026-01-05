Risultati della Premier League oggi | resoconti risultati gol

Ecco i risultati della Premier League di oggi, con resoconti dettagliati, risultati e marcatori. Tra le gare in programma, il pareggio tra Leeds United e Manchester United rappresenta l’evento principale di questa giornata, offrendo un quadro aggiornato delle performance delle squadre e delle classifiche in tempo reale.

2026-01-04 20:23:00 Breaking news: Il Leeds United ha pareggiato in casa contro il Manchester United nella prima partita di Premier League di domenica 4 gennaio. Fulham e Liverpool hanno regalato un emozionante pareggio a Craven Cottage, con due gol nei minuti di recupero che hanno deciso la gara sul 2-2 e lo stordimento in extremis di Harrison Reed che ha fatto parlare di sé nel pomeriggio. Ma l’azione non è finita qui domenica pomeriggio, con altre tre partite in gioco alle 15:00 GMT. 101GreatGoals.com ha resoconti e highlights di Tottenham vs Sunderland, Everton vs Brentford e Newcastle vs Crystal Palace oggi in Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Report, risultati, gol della Premier League

