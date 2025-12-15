Report risultati gol della Premier League

Ecco i risultati e i gol più significativi della Premier League del 14 dicembre 2025. Callum Hudson-Odoi si è distinto con una doppietta, contribuendo alla vittoria del Nottingham Forest contro il Tottenham al City Ground. Il match ha avuto un impatto importante sulla classifica, avvicinando il Nottingham alla zona salvezza.

© Justcalcio.com - Report, risultati, gol della Premier League 2025-12-14 20:46:00 Giorni caldissimi in redazione! Callum Hudson-Odoi ha segnato due gol mentre il Nottingham Forest ha battuto il Tottenham al City Ground portandosi a cinque punti dalla zona retrocessione della Premier League. Un momento da dimenticare per Archie Gray e Vicario Ibrahim Sangaré lo spodesta brillantemente e lo gioca a Callum Hudson-Odoi per intercettare e dare a Forest il vantaggio! pic.twitter.comN5JQVIgnVc — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 14 dicembre 2025 La squadra di Sean Dyche ha ottenuto la sesta vittoria nelle ultime otto partite in tutte le competizioni con l’aiuto del generoso difensore del Tottenham, Ibrahim Sangare – che in precedenza aveva colpito di testa contro il legno – balzando quando Archie Gray si è indugiato sulla palla per servire Hudson-Odoi per inserirsi nell’apertura del 28° minuto. Justcalcio.com Liverpool-Nottingham Forest 0-3: gol e highlights | Premier League Premier League, risultati e highlights della 16^ giornata - Successo anche del Liverpool: doppietta di Ekitike al Brighton e ritorno in campo (con ovazione di Anfield) di Sa ... sport.sky.it

