Report risultati gol della Premier League

L'ultimo aggiornamento sulla Premier League del 4 gennaio 2026 segnala il pareggio tra Manchester United e Leeds United. Matheus Cunha ha realizzato il suo quarto gol stagionale, contribuendo a un risultato equilibrato nella prima partita dell’anno per entrambe le squadre. Questo report fornisce una sintesi obiettiva delle principali novità e risultati recenti della competizione.

2026-01-04 16:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Matheus Cunha ha segnato un rapido pareggio per il quarto gol stagionale dell’attaccante e ha fatto guadagnare al Manchester United un pareggio contro il Leeds United in Premier League nella partita di apertura di entrambe le squadre del 2026. Brenden Aaronson ha sfruttato la poderosa difesa di Ayden Heaven per battere il difensore con un passaggio filtrante e portare i padroni di casa in vantaggio al 62?, mettendo i padroni di casa sulla buona strada per le successive vittorie casalinghe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Report, risultati, gol della Premier League Leggi anche: Report, risultato, gol in Premier League Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Premier: Cherki trascina il City al successo sul Forest; Premier League 19ª giornata: Arsenal allunga; Premier League: 19^ giornata, i risultati delle gare di oggi, l'Arsenal strapazza l'Aston Villa; I voti di metà stagione della Premier League. Premier League, risultati e highlights della 18^ giornata - Stesso risultato per il Liverpool contro un Wolverhampton sempre più ultimo, nel giorno de ... sport.sky.it

Risultati Premier League: l'Arsenal batte l'Aston Villa e allunga, il Chelsea esonera Maresca - Arteta vince lo scontro diretto contro i Villains e si avvantaggia approfittando del pari del City; il pareggio dei Blues costa la panchina al tecnico italiano ... msn.com

Arsenal - Aston Villa 4-1: gol e highlights | Premier League

Ci sono 2 risultati pesanti oggi in premier, perché la sconfitta di WestHam e burnley con turni non dico favorevoli ma non troppo complicati non danno modo di recuperare sul forest, unica possibilità rimasta da raggiungere. #PremierLeague. x.com

Enzo Maresca ha lasciato il Chelsea da Coach del mese della Premier League ancora in carica. Non solo i risultati, per un manager di Premier la situazione è sempre più complessa. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.