Riposto chiuso per 10 giorni un bar frequentato da troppi pregiudicati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli dei Carabinieri per garantire maggiore sicurezza. Nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate ad aumentare la sicurezza reale e percepita dei cittadini, i Carabinieri della Stazione di Riposto hanno notificato, il 16 ottobre scorso, un provvedimento di sospensione per 10 giorni nei confronti di un barcentro scommesse situato in Piazza Matteotti. Il locale è risultato abitualmente frequentato da soggetti con precedenti penali, come accertato e segnalato più volte alla Questura di Catania dai militari dell’Arma. Accertamenti e segnalazioni dei militari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Riposto, chiuso per 10 giorni un bar frequentato da troppi pregiudicati

Contenuti che potrebbero interessarti

Allarme cani randagi aggressivi a Riposto: strage di gatti. Tutti i particolari nel tg tascabile di Primatv, Pocket News, martedì 7 ottobre alle 14:30, canale 88 - facebook.com Vai su Facebook

Largo del Teatro Valle, il «Clara» chiuso per 10 giorni: nel locale violenze e aggressioni, tracce di sangue e vetrate rotte - Tracce di sangue e vetrate rotte, come riscontrato dalla polizia scientifica nel corso dei sopralluoghi effettuati dopo risse e ... Riporta roma.corriere.it

Udine, "ritrovo di pregiudicati", chiuso per 10 giorni bar di viale Ungheria - Un bar di viale Ungheria, in centro a Udine, è stato chiuso per dieci giorni su ordinanza della Questura. Secondo rainews.it

Locale chiuso per 10 giorni - Dal 2022 al marzo 2025, si sono registrati complessivamente 20 interventi delle Forze dell’ordine, tra Polizia di Stato e ... Lo riporta rainews.it