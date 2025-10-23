Troppi pregiudicati tra i clienti bar di Riposto chiuso per 10 giorni

I carabinieri della stazione di Riposto hanno notificato un provvedimento di sospensione di 10 giorni per la gestione di un bar e centro scommesse sito in piazza Matteotti, frequentato da pregiudicati. I militari si erano accorti di chi abitualmente si ritrovasse nell’esercizio commerciale e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Troppi pregiudicati, chiuso chiosco-bar A Paternò stop... LEGGI L'ARTICOLO https://siciliaweb.it/blog-detail/post/529990/troppi-pregiudicati-chiuso-chiosco-bar - facebook.com Vai su Facebook

Troppi litigi (e clienti con precedenti), il questore chiude un bar di Milano - Il bar in zona Forlanini è stato chiuso nella giornata di lunedì 20 ottobre e dovrà restare chiuso per 15 giorni ... Secondo milanotoday.it

Bar chiuso: troppi pregiudicati tra i clienti, scatta la sospensione della licenza - Al titolare, un cittadino afgano di 29 anni, è stato notificato il provvedimento di sospensione dell'attività, con conseguente chiusura temporanea perché è stata riscontrata una assidua frequentazione ... Da ilgazzettino.it

Bar chiuso 30 giorni: era usato dagli spacciatori come base per incontrare i clienti - Trenta giorni di chiusura per un bar di via Vigonovese, ritenuto dalle forze dell'ordine un luogo di ritrovo abituale di pregiudicati e in particolare di pusher, che vi ... Lo riporta msn.com