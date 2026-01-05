Rientrate in Italia le vittime di Crans-Montana identificati tutti i feriti
Le salme di quattro delle sei vittime italiane della tragedia di Crans-Montana sono rientrate in Italia. Le salme sono state trasferite a Linate e successivamente nelle città di origine. Sono stati identificati tutti i feriti coinvolti nell’incidente. La vicenda rimane sotto attenzione mentre le autorità continuano le verifiche e le procedure di rito.
Le salme arrivate a Linate e il trasferimento nelle città di origine. Sono rientrate in Italia le salme di quattro delle sei vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. I feretri sono giunti oggi, 5 gennaio, in tarda mattinata all'aeroporto militare di Linate a bordo di un volo di Stato proveniente dalla Svizzera, per poi essere trasferiti verso le rispettive destinazioni. Le due giovani milanesi, Chiara Costanzo e Achille Barosi, resteranno a Milano in attesa della camera ardente e delle esequie. I feretri di Giovanni Tamburi ed Emanuele Galeppini sono invece partiti verso Bologna e Genova.
