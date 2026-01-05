Strage a Crans Montana | le salme rientrate in Italia Identificati tutti i 116 feriti

Oggi, all'aeroporto di Linate, sono rientrati i corpi di quattro delle sei vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. Contestualmente, sono stati identificati tutti i 116 feriti coinvolti nell'incidente. L'evento ha suscitato grande cordoglio e attenzione, mentre si prosegue con le indagini e le operazioni di assistenza alle persone coinvolte.

Sono atterrati oggi, 5 gennaio 2026, all'aeroporto militare di Linate i feretri di quattro delle sei vittime italiane della strage di Crans-Montana, arrivate in tarda mattinata dalla Svizzera con un volo di Stato.

Strage Crans-Montana, a Linate il C 130 con le salme di 5 ragazzi italiani - Video - 130 dell’Aeronautica militare con a bordo le salme di 5 dei sei ragazzi italiani deceduti nell’incendio di Crans Montana è atterrato all’aeroporto militare di Milano Linate. adnkronos.com

Tornate in Italia le salme delle vittime di Crans-Montana. Tutti identificati i 116 feriti - Due feretri rimarranno a Milano, gli altri sono attesi a Genova e Bologna. ansa.it

Strage Crans-Montana, a Linate il C 130 con le salme di 5 ragazzi italiani - Video x.com

Strage di Crans-Montana, il 7 gennaio minuto di silenzio nelle scuole Identificate le 40 vittime della tragedia di Capodanno in Svizzera. Sei erano giovani italiani, rientro in patria con volo militare L’articolo completo è nel primo commento - facebook.com facebook

