Rientrati in Italia i corpi delle vittime di Crans-Montana Tutti identificati i 116 feriti

Sono rientrate in Italia le salme delle cinque vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. Sono stati inoltre identificati tutti i 116 feriti coinvolti nell’incidente. La restituzione delle salme e le verifiche sulle condizioni di salute rappresentano un passo importante nel processo di gestione dell’accaduto e nel rispetto delle famiglie coinvolte.

Sono rientrate oggi in Italia le salme di cinque cittadini italiani deceduti nella tragedia di Crans-Montana. I feretri sono arrivati all'aeroporto di Milano-Linate, lato militare, a bordo di un C-130 dell'Aeronautica Militare partito in mattinata dall'aeroporto di Sion, in Svizzera. Ad accoglierli erano presenti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano, oltre alle autorità locali e ai rappresentanti istituzionali delle Regioni coinvolte. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rientrati in Italia i corpi delle vittime di Crans-Montana. Tutti identificati i 116 feriti Leggi anche: Strage a Crans Montana: le salme rientrate in Italia. Identificati tutti i 116 feriti Leggi anche: Crans-Montana, identificati tutti i 116 feriti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Crans Montana, oggi l’arrivo delle salme in Italia di 5 ragazzi morti. Rientrati in Italia i corpi delle vittime di Crans-Montana. Tutti identificati i 116 feriti - Sono rientrate oggi in Italia le salme di cinque cittadini italiani deceduti nella tragedia di Crans- iltempo.it

È arrivato in Italia l’aereo con i corpi di cinque delle persone italiane morte nell’incendio a Crans-Montana - Lunedì pomeriggio è arrivato in Italia l’aereo che trasportava i corpi di cinque delle sei persone italiane morte nell’incendio di Crans- ilpost.it

Crans-Montana, le salme di cinque giovani vittime rientrano in Italia con un volo di Stato - 130 dell’Aeronautica Militare partirà da Sion e atterrerà a Milano Linate con cinque delle vittime italiane dell’incendio di Capodanno. quicomo.it

Radio1 Rai. . A #CransMontana una strage di giovanissimi. Dalle scintille della festa al rogo che non da scampo: tutto in una manciata di secondi. 47 morti non ancora identificati, 112 feriti. 13 gli italiani feriti (3 rientrati in Italia), 6 quelli dispersi. Claudio Vigolo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.