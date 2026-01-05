È stata raggiunta e superata la soglia delle 225mila firme per l’iniziativa popolare contro la riforma Nordio, pari al 45% dell’obiettivo prefissato. La raccolta firme, che può essere completata tramite Spid o Carta d’identità elettronica, prosegue per permettere ai cittadini di esprimere il proprio parere attraverso un referendum costituzionale.

Raggiunge e supera le 225mila firme, il 45% dell’obiettivo, l’iniziativa popolare per chiedere il referendum costituzionale sulla riforma Nordio ( qui il link per firmare con Spid o Carta d’identità elettronica). La raccolta è aperta dal 22 dicembre sul sito del ministero della Giustizia, dopo che 15 giuristi hanno presentato in Cassazione una richiesta alternativa a quelle depositate dai parlamentari di maggioranza e di opposizione (ammesse lo scorso 18 novembre). La mobilitazione serve soprattutto a rendere più complicato il piano del governo di accelerare i tempi del voto, convocando le urne senza aspettare il 30 gennaio, quando scadranno i tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale: cioè il termine entro cui i soggetti legittimati dalla Carta – 500mila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei membri di ciascuna Camera – possono chiedere il referendum confermativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, 225mila firme contro la riforma Nordio: raccolta completa al 45%

Leggi anche: Referendum, raggiunte le 100mila firme contro la riforma Nordio. E il governo (per ora) rinuncia al blitz sulla data

Leggi anche: Referendum, quasi 200mila firme contro la riforma Nordio. Conte: “Legge dannosa e pro-casta, continuiamo così”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Referendum, quasi 200mila firme in 12 giorni contro la riforma Nordio. Conte: “Legge pro-casta, continuiamo così” - Ma i promotori ribadiscono: "Se il governo forzerà per anticipare il voto ricorreremo al Tar" Per il ... ilfattoquotidiano.it