Referendum raggiunte le 100mila firme contro la riforma Nordio E il governo per ora rinuncia al blitz sulla data

In soli sette giorni, oltre 100.000 firme sono state raccolte contro la riforma Nordio, grazie all’iniziativa popolare promossa da un gruppo di giuristi. La mobilitazione, iniziata il 22 dicembre e aperta online tramite Spid o Carta d’identità elettronica, ha mostrato un forte coinvolgimento pubblico. Di conseguenza, il governo ha temporaneamente rinunciato a intervenire sulla data del referendum, confermando l’importanza del sostegno popolare.

Oltre centomila firme in una sola settimana, per di più a cavallo di Natale. Avanza di corsa l'iniziativa popolare per il referendum contro la riforma Nordio, lanciata da un gruppo di 15 giuristi e aperta dal 22 dicembre alle sottoscrizioni sul sito del ministero della Giustizia ( qui il link: per accedere serve lo Spid o la Carta d'identità elettronica). La raccolta – partita da subito forte – ha avuto l'impennata decisiva nelle ultime ore, grazie agli endorsement arrivati dai leader dell'opposizione, in primis il presidente del M5s Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein. L'iniziativa dei giuristi è perlopiù simbolica, perché la consultazione sulla riforma è già stata richiesta ufficialmente dai parlamentari di maggioranza e di opposizione.

