Raspadori si trova bene all’Atletico Simeone gradirebbe trattenerlo Di Marzio

Giacomo Raspadori, attualmente a Madrid, è al centro di diverse ipotesi di trasferimento. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il giocatore si trova bene all’Atletico Madrid, dove Simeone apprezzerebbe la sua permanenza. Tuttavia, il futuro di Raspadori resta incerto, con possibilità di ritorno in Italia o altri scenari ancora da definire.

Raspadori andrà via da Madrid? Diversi sono i possibili scenari. Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha raccontato: “Giacomo Raspadori continua a essere al centro delle voci di mercato per la Serie A (e non solo). Dopo aver lasciato il Napoli campione d’Italia, l’ex Sassuolo si è trasferito all’Atletico Madrid. In questa stagione, finora, 15 presenze, 2 gol e 3 assist con i Colchoneros. È chiaro, però, che il club lo abbia messo sul mercato in uscita e quindi il giocatore valuta comunque le proposte che sono arrivate, pur non essendo convinto di andare via dalla Spagna dopo appena 6 mesi”. Raspadori andrà via da Madrid?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

