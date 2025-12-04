Raspadori non trova pace Gasperini lo vuole alla Roma e lui ci andrebbe subito all’Atletico gioca poco – Gazzetta

La vita di Raspadori non è cambiata all’Atletico Madrid, è la stessa di Napoli: scampoli di partita e qualche fugace momento di gloria. Evidentemente questo è il calciatore, torniamo alle categorie di Allegri. Adesso per Jack potrebbero aprirsi le porte della Roma, Gasperini lo vorrebbe. La Roma ha un problema cronico là davanti, non segna neanche con le mani. Sì ogni tanto Soulé ma non ha centravanti degni di questo nome. Raspadori piace a Gasperini. Bisogna vedere che ne pensa l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Raspadori non trova pace, Gasperini lo vuole alla Roma e lui ci andrebbe subito (all’Atletico gioca poco) – Gazzetta

