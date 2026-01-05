Rapinatori armati alla pompa di benzina di Pontecagnano | messi in fuga dai carabinieri

Nella giornata di oggi, a Pontecagnano, si è verificata una tentata rapina presso un distributore di carburante in via Nazionale. I rapinatori, armati, sono stati messi in fuga dai carabinieri intervenuti tempestivamente sul posto. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e chiarire i dettagli dell’accaduto.

